Омелян розповів, чи отримають українці обіцяну ракету Уруського замість Hyperloop

“Щодо діяльності Мінстратегпром — я поки що нічого не можу сказати, бо я не бачу ані стратегії, ані промисловості. Я дуже сподівався, що призначення пана Уруського дозволить сформувати бодай кластерний підхід — коли ми визначаємо пріоритетні галузі, на яких ми будуємо точки росту економіки України. Окрім стандартних традиційних — це аграрна, видобувна промисловість, первинна переробка, так що ми хочемо зробити? Це можуть бути космічні технології, а будування ракет і Hyperloop — це все космічні технології. Це можуть бути електрокари, в нас насправді для цього є все і сировина, і наявні приміщення, і інженери, щоб умовно Ілон Маск не в Китаї розміщав виробництво і потім перевозив авто з Китаю у ЄС, а в Україні”, — розповів Омелян.

Тому ключовою проблемою в історії з заміною Hyperloop на ракету, на думку Омеляна, є відсутність у державній політиці щодо розвитку стратегічних галузей послідовності та системності. Адже треба визначитись із пріоритетом, щоб зробити стрибок із технологічної прірви, де зараз знаходиться Україна.

“Я б хотів побачити від пана Уруського ясність — які є пріоритети, куди ми в першу чергу інвестуємо, бо у нас є дуже обмежений ресурс, і ми не маємо можливості займатися усім. Якщо це ракети — хай будуть ракети”, — наголосив він.

За словами Омеляна, саме відсутність комплексного бачення стратегії в питаннях пріоритетів стримують створення необхідних умов для подальшого технологічного розвитку України.

“Для цього мають бути створені умови та має бути комплексне бачення. Я такого комплексного бачення від Мінстратегпром і міністра Уруського не почув”, — підсумував він.

Нагадаємо, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, створене в липні, за словами експертів все ще функціонує виключно на папері, а його очільник — віце-прем’єр-міністр Олег Уруський — займається питаннями, які не належать до меж його компетенції.