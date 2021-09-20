Омбудсмен требует освобождения незаконно заключенного в Минске украинца. Вскоре Ференца посетит посол
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась к Беларуси с требованием освободить незаконно осужденного на три года украинца Михаила Ференца. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Считаю приговор украинцу незаконным и требую немедленного освободить Михаила Ференца, которого известный белорусский правозащитный центр "Вясна" признал политзаключенным", - написала Денисова.
Детали
В частности, омбудсмен обратилась к послу Украины в Беларуси с требованием посетить Михаила Ференца.
"Обращаюсь к Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима с просьбой срочно посетить нашего соотечественника и участвовать во всех судебных заседаниях для обеспечения соблюдения его процессуальных прав", - заявила она.
Что было раньше
В Минске до трех лет осудили украинца за якобы участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и умышленное повреждение имущества. В МИД дело Михаила Ференца считают политически мотивированным, а приговор несправедливым и противоправным.