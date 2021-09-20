Омбудсмен вимагає звільнення незаконно ув’язненого у Мінську українця. Невдовзі Ференця відвідає посол
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова звернулася до Білорусі з вимогою звільнити незаконно засудженого на три роки українця Михайла Ференця. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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“Вважаю вирок українцю незаконним та вимагаю негайного звільнити Михайла Ференця, якого відомий білоруський правозахисний центр „Вясна“ визнав політв’язнем”, — написала Денісова.
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Зокрема, омбудсмен звернулася до посла України в Білорусі з вимогою відвідати Михайла Ференця.
“Звертаюся до Надзвичайного та Повноважного Посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима з проханням терміново відвідати нашого співвітчизника та брати участь у всіх судових засіданнях задля забезпечення додержання його процесуальних прав”, — заявила вона.
Що було раніше
У Мінську до трьох років засудили українця за нібито участь у діях, які грубо порушують громадський порядок, та умисне пошкодження майна. У МЗС справу Михайла Ференця вважають політично мотивованою, а вирок несправедливим та протиправним.