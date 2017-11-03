Омбудсмен РФ игнорирует запросы о состоянии Гриба - Лутковская
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Российский омбудсмен игнорирует запросы о состоянии похищенного сотрудниками ФСБ украинца Павла Гриба. Об этом в эфире “5 канала” заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская, передает УНН.
“Я не получила ответа на пять писем, которые были адресованы омбудсмену РФ. При этом речь шла не о сути обвинения, а о другом ... о состоянии здоровья, о лекарствах, которые необходимы, об условиях, в которых находится человек, и о возможности допуска родственников, встреча с родственниками, с врачами. К сожалению, никакой информации официальной я до сих пор не имею”, — сказала она.
Как сообщал УНН, следователь не позволил П.Грибу встретиться с отцом в краснодарском СИЗО.