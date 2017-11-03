Омбудсмен РФ игнорирует запросы о состоянии Гриба - Лутковская

“Я не получила ответа на пять писем, которые были адресованы омбудсмену РФ. При этом речь шла не о сути обвинения, а о другом ... о состоянии здоровья, о лекарствах, которые необходимы, об условиях, в которых находится человек, и о возможности допуска родственников, встреча с родственниками, с врачами. К сожалению, никакой информации официальной я до сих пор не имею”, — сказала она.

Как сообщал УНН, следователь не позволил П.Грибу встретиться с отцом в краснодарском СИЗО.