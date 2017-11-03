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Омбудсмен РФ ігнорує усі запити щодо стану Гриба - Лутковська

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Російський омбудсмен ігнорує усі запити щодо стану викраденого співробітниками ФСБ українця Павла Гриба. Про це в ефірі “5 каналу” заявила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська, передає УНН.

“Я не отримала відповіді на п’ять листів, які були адресовані омбудсмену РФ. При цьому мова йшла не про суть обвинувачення, а про інше... про стан здоров’я, про ліки, які необхідні, про умови, в яких знаходиться людина, і про можливість допуску родичів, зустріч із родичами, із лікарями. На жаль, жодної інформації офіційної я досі не маю”, — сказала вона.

Як повідомляв УНН, слідчий не дозволив П.Грибу зустрітися з батьком в краснодарському СІЗО.

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