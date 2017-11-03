Омбудсмен РФ ігнорує усі запити щодо стану Гриба - Лутковська

“Я не отримала відповіді на п’ять листів, які були адресовані омбудсмену РФ. При цьому мова йшла не про суть обвинувачення, а про інше... про стан здоров’я, про ліки, які необхідні, про умови, в яких знаходиться людина, і про можливість допуску родичів, зустріч із родичами, із лікарями. На жаль, жодної інформації офіційної я досі не маю”, — сказала вона.

Як повідомляв УНН, слідчий не дозволив П.Грибу зустрітися з батьком в краснодарському СІЗО.