Омбудсмен РФ ігнорує усі запити щодо стану Гриба - Лутковська
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Російський омбудсмен ігнорує усі запити щодо стану викраденого співробітниками ФСБ українця Павла Гриба. Про це в ефірі “5 каналу” заявила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська, передає УНН.
“Я не отримала відповіді на п’ять листів, які були адресовані омбудсмену РФ. При цьому мова йшла не про суть обвинувачення, а про інше... про стан здоров’я, про ліки, які необхідні, про умови, в яких знаходиться людина, і про можливість допуску родичів, зустріч із родичами, із лікарями. На жаль, жодної інформації офіційної я досі не маю”, — сказала вона.
Як повідомляв УНН, слідчий не дозволив П.Грибу зустрітися з батьком в краснодарському СІЗО.