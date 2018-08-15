Олимпийский чемпион возглавил сборную Украины по гандболу

В течение трех последних сезонов Олимпийский чемпион 1992 Бебешко возглавлял брестский “БГК имени Мешкова”, с которым трижды подряд побеждал в чемпионате Беларуси, а в Лиге чемпионов каждый раз пробивался в 1/8 финала плей-офф. Также специалист был главным тренером запорожского “Мотора” (2013-2015), минского “Динамо” (2009-2013) и ряда испанских команд.

Ассистентом нового главного тренера сборной Украины станет Николай Степанец, под руководством которого запорожский “Мотор” четыре раза побеждал в украинской Суперлиге (2013, 2015, 2016, 2017) и выходил в плей-офф Лиги чемпионов (2016 и 2017).

Отметим, что осенью 2018 сборная Украины стартует в отборе на чемпионат Европы-2020. Соперниками “желто-синих” станут сборные Дании, Черногории и Фарерских островов.