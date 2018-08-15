Олімпійський чемпіон очолив збірну України з гандболу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Збірну України з гандболу очолив титулований український гравець і тренер 50-річний Сергій Бебешко, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію гандболу України.
Протягом трьох останніх сезонів Олімпійський чемпіон 1992 року Бебешко очолював брестський “БГК імені Мєшкова”, з яким тричі поспіль перемагав у чемпіонаті Білорусі, а в Лізі чемпіонів кожного разу пробивався в 1/8 фіналу плей-оф. Також спеціаліст був головним тренером запорізького “Мотора” (2013-2015), мінського “Динамо” (2009-2013) і низки іспанських команд.
Асистентом нового головного тренера збірної України стане Микола Степанець, під керівництвом якого запорізький “Мотор” чотири рази перемагав в українській Суперлізі (2013, 2015, 2016, 2017) і виходив до плей-оф Ліги чемпіонів (2016 і 2017).
Відзначимо, що восени 2018-го збірна України стартує у відборі на чемпіонат Європи-2020. Суперниками “жовто-блакитних” стануть збірні Данії, Чорногорії і Фарерських островів.