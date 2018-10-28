"Олимпик" усилился форвардом из чемпионата Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Атакующую линию донецкого “Олимпика” усилил опытный нападающий Антон Шиндер. Об этом донецкий клуб объявил с помощью собственного сайта, передает УНН.
С 31-летним футболистом подписано соглашение сроком до конца текущего сезона. Футболист будет проводить матчи в майке под 27-м игровым номером.
Новичок “Олимпика” является уроженцем города Сумы, однако в юном возрасте уехал в Германию, где делал первые шаги в профессиональном футболе. Выступал в различных немецких клубах Региональной лиги, после чего вернулся в Украину и подписал контракт с “Шахтером”, однако за “Горняков” сыграл лишь в одном матче. Поиграл в “Черноморце”, “Ворскле” и “Таврии”, в которой наилучшим образом себя проявил. Во времена выступлений за крымчан вызывался в национальную сборную Украины, в составе которой выходил на поле в двух матчах.
Также имел опыт выступлений в российском “Амкаре” и казахском “Тоболе”.
Добавим также, последней командой Шиндера была венгерская “Кишварда”, представляющая элитный дивизион. В чемпионате Украины на счету форварда 116 игр и 30 забитых мячей.