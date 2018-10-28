"Олімпік" підсилився форвардом з чемпіонату Угорщини

З 31-річним футболістом підписано угоду терміном до кінця поточного сезону. Футболіст проводитиме матчі у майці під 27-м ігровим номером.

Новачок “Олімпіка” є уродженцем міста Суми, проте в юному віці поїхав до Німеччини, де робив перші кроки у професійному футболі. Виступав в різних німецьких клубів Регіональної ліги, після чого повернувся в Україну і підписав контракт з “Шахтарем”, проте за “Гірників” зіграв лише в одному матчі. Пограв у “Чорноморці”, “Ворсклі” і “Таврії”, в якій найкращим чином себе проявив. За часів виступів за кримчан викликався в національну збірну України, в складі якої виходив на поле в двох матчах.

Також мав досвід виступів у російському “Амкару” та казахському “Тоболі”.

Додамо також, останньою командою Шиндера була угорська “Кишварда”, що представляє елітний дивізіон. У чемпіонаті України на рахунку форварда 116 ігор і 30 забитих м’ячів.