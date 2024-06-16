Киев • УНН
Олимпийская сборная Украины по футболу победила на международном турнире Tournoi Maurice Revello, обыграв в финале команду Кот-д'Ивуара U-20 со счетом 2:2 (5:4 по пенальти).
Олимпийская сборная Украины по футболу - чемпионы международного турнира. Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола, передает УНН.
Детали
Олимпийская сборная Украины по футболу стала чемпионом международного турнира Tournoi Maurice Revello. В финальном матче украинцы победили сборную Кот-д'Ивуара (U-20) со счетом 2:2 (5:4 по пенальти).
Голами в первом тайме отметились Денис Шостак и Максим Хлань, однако ивуарийцам удалось отыграться и перевести матч в серию пенальти. В послематчевых одиннадцатиметровых ударах сборная Украины оказалась сильнее, одержав победу и забрав трофей домой.
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