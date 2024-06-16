Олімпійська збірна України з футболу стала чемпіоном міжнародного турніру Tournoi Maurice Revello
Київ • УНН
Олімпійська збірна України з футболу перемогла на міжнародному турнірі Tournoi Maurice Revello, обігравши у фіналі команду Кот-д'Івуару U-20 з рахунком 2:2 (5:4 по пенальті).
Олімпійська збірна України з футболу - чемпіони міжнародного турніру. Про це повідомляє Українська Асоціація Футболу, передає УНН.
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Олімпійська збірна України з футболу стала чемпіоном міжнародного турніру Tournoi Maurice Revello. У фінальному матчі українці перемогли збірну Кот-д'Івуару (U-20) з рахунком 2:2 (5:4 по пенальті).
Голами у першому таймі відзначилися Денис Шостак та Максим Хлань, однак івуарійцям вдалося відігратися та перевести матч до серії пенальті. У післяматчевих одинадцятиметрових ударах збірна України виявилася сильнішою, здобувши перемогу та забравши трофей додому.
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