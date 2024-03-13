Сборная Украины по футболу в июне сыграет товарищеский матч с Польшей

Сборная Украины по футболу 7 июня проведет гостевой поединок с Польшей. Место и время проведения игры будет сообщено позже, сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.

7 июня сине-желтые проведут гостевой поединок с Польшей. О месте и времени проведения игры будет сообщено отдельно. Всего в июне национальная команда сыграет три контрольных матча - говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 июня сборная Украины проведет товарищеский матч с Молдовой в Кишиневе.

"Даты проведения еще двух контрольных матчей и имена соперников будут обнародованы после подписания соответствующих контрактов", - добавляют в УАФ.

Напомним

Украинская Ассоциация Футбола обнародовала планы сборной Украины на мартовский сбор. Подготовка национальной футбольной команды будет продолжаться с 14 по 19 марта в испанской Марбелье, после очередных туров чемпионатов приедут легионеры, затем - команда вылетит в Сараево, где будет продолжаться подготовка к поединку со сборной Боснии и Герцеговины.