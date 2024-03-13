Сборная Украины по футболу в июне сыграет товарищеский матч с Польшей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  58086 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  64257 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  102229 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  105821 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  121291 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120441 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118705 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  29919 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

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Сборная Украины по футболу в июне сыграет товарищеский матч с Польшей

Сборная Украины по футболу сыграет выездной матч против Польши 7 июня, о месте и времени которого будет сообщено дополнительно, затем товарищеский матч против Молдовы в Кишиневе 11 июня, а еще два контрольных поединка с соперниками будут объявлены после подписания соответствующих контрактов.

спорт •   •  3398 просмотра
Сборная Украины по футболу в июне сыграет товарищеский матч с Польшей

Днем россияне пытались ударить по Одесской области авиационной ракетой - ОК "Юг"

Российско-оккупационные войска предприняли попытку ракетной атаки на юг Украины, но управляемая ракета "потеряла боевую способность в воздухе".

Война •   •  5650 просмотра
Днем россияне пытались ударить по Одесской области авиационной ракетой - ОК "Юг"

Суд признал Дубинского виновным в действиях в условиях конфликта интересов, его внесут в реестр коррупционеров - НАПК

Суд признал народного депутата Александра Дубинского виновным в конфликте интересов, обязал его уплатить штраф и внести в реестр коррупционеров.

Криминал и ЧП •   •  5753 просмотра
Суд признал Дубинского виновным в действиях в условиях конфликта интересов, его внесут в реестр коррупционеров - НАПК

Авдеевское направление: бойцы Третьей штурмовой рассказали о текущей ситуации на этом участке фронта и потерях врага

Третья штурмовая бригада уничтожила более 500 оккупантов, до 20 вражеских бронемашин и танков, а также значительное количество российской техники на Авдеевском направлении, несмотря на чрезвычайно сложную боевую обстановку против численно превосходящих российских сил.

Война •   •  7467 просмотра
Авдеевское направление: бойцы Третьей штурмовой рассказали о текущей ситуации на этом участке фронта и потерях врага

Украинские хакеры остановили работу московского метрополитена - Минцифры

Украинское кибервойско атаковало российские правительственные порталы и системы оплаты проезда, такие как "Тройка", нарушив транспортное сообщение в Москве и других регионах.

Война •   •  7524 просмотра
Украинские хакеры остановили работу московского метрополитена - Минцифры

Министерства согласовали противопожарные мероприятия в течение года: обещают активизировать разъяснительную работу с населением

Правительство согласовало меры по предотвращению лесных пожаров, защиты торфяников и сельскохозяйственных угодий до 2024 года, а также усиление информационно-разъяснительной работы с населением по соблюдению правил пожарной безопасности.

Общество •   •  8748 просмотра
Министерства согласовали противопожарные мероприятия в течение года: обещают активизировать разъяснительную работу с населением

Ветеран, студент и кондитер: стартовал новый сезон конкурса бизнес-идей "Роби своє"

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" начал новый грантовый сезон конкурса бизнес-идей "Роби своє" с бюджетом 10 млн грн, целью которого является поддержка до 80 предпринимателей в 13 регионах Украины, с фокусом на ветеранов, военнослужащих и членов их семей.

Общество •   •  6128 просмотра
Ветеран, студент и кондитер: стартовал новый сезон конкурса бизнес-идей "Роби своє"

"Агентство оборонных закупок" заключило соглашение с корейской компанией для обеспечения ВСУ транспортом

Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины подписало меморандум о сотрудничестве с корейской компанией KG Mobility Corp (SsangYong) по закупке транспортных средств, в частности пикапов, для Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  9857 просмотра
"Агентство оборонных закупок" заключило соглашение с корейской компанией для обеспечения ВСУ транспортом

В россии умер очередной топ-менеджер: в 53 года скончался вице-президент лукойла

Еще один вице-президент "лукойла" виталий робертус скоропостижно скончался в возрасте 53 лет. Он пополнил череду загадочных смертей топ-менеджеров российских энергетических компаний с начала войны в Украине.

Новости Мира •   •  8216 просмотра
В россии умер очередной топ-менеджер: в 53 года скончался вице-президент лукойла

В Беларуси объявили неделю резервистов: количество военных сборов увеличилось

Беларусь объявила неделю сборов резервистов, причем более 200 резервистов уже направлены в такие воинские части, как механизированные бригады и полки связи, что свидетельствует об усилении военной активности.

Война •   •  10467 просмотра
В Беларуси объявили неделю резервистов: количество военных сборов увеличилось