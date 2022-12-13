Оккупанты нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Запорожской и Харьковской областей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Российские оккупанты нанесли в течение суток 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Запорожской и Харьковской областей. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«В течение суток противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Запорожской и Харьковской областей, а также произвел более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня», - говорится в сообщении.
Сообщается, что остается угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.
«На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено», - отмечается в сообщении.
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