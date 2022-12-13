Окупанти завдали два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Російські окупанти завдали протягом доби 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.
«На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено», - зазначається в повідомленні.
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