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Окупанти завдали два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей

Окупанти завдали два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей

Київ • УНН

 • 1157846 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Російські окупанти завдали протягом доби 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.

«На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено», - зазначається в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Херсонщину за добу окупанти обстріляли 57 разів: троє загиблих, 15 поранених

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