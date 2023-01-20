Оккупанты нанесли 2 ракетных и 12 авиационных ударов по Украине - Генштаб

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«В течение суток противник нанес 2 ракетных (по гражданской инфраструктуре города Краматорск) и 12 авиационных ударов. Также, совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по Никополю», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что враг не прекращает артиллерийских обстрелов вдоль всей линии соприкосновения. От огня противника пострадали районы населенных пунктов Волфино Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрелеча, Терновая, Огирцево, Бударки, Камянка, Фиголевка и Двуречная на Харьковщине.

«На Купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Тавильжанка, Орлянка, Купянск, Песчаное и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине», - отмечается в сообщении.

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