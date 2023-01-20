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Окупанти завдали 2 ракетних та 12 авіаційних ударів по Україні – Генштаб

Київ • УНН

 • 1430212 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Російські окупанти протягом доби завдали 2 ракетних та 12 авіаційних ударів. Також здійснили 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Окупанти завдали 2 ракетних та 12 авіаційних ударів по Україні – Генштаб

Цитата

«Протягом доби противник завдав 2 ракетних (по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ) та 12 авіаційних ударів. Також, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по Нікополю», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що ворог не припиняє артилерійських обстрілів вздовж усієї лінії зіткнення. Від вогню противника постраждали райони населених пунктів Волфине Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Тернова, Огірцеве, Бударки, Кам’янка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині.

«На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Тавільжанка, Орлянка, Куп’янськ, Піщане і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині», - зазначається в повідомленні.

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