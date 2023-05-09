Оккупанты за сутки нанесли по Украине 20 ракетных и 30 авиационных ударов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Российские оккупанты в течение этих суток нанесли 20 ракетных и 30 авиационных ударов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
Кроме того, противник совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
По данным Генштаба, для нанесения ракетных ударов враг использовал 17 крылатых ракет воздушного базирования, 15 из которых были уничтожены нашими защитниками, и еще 3 ракеты С-300 по Краматорску и Константиновке. Подверглась разрушениям гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 194 970 человек, 3730 танков и сотен единиц военной техники.