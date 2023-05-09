Оккупанты за сутки нанесли по Украине 20 ракетных и 30 авиационных ударов

Детали

Кроме того, противник совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

По данным Генштаба, для нанесения ракетных ударов враг использовал 17 крылатых ракет воздушного базирования, 15 из которых были уничтожены нашими защитниками, и еще 3 ракеты С-300 по Краматорску и Константиновке. Подверглась разрушениям гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 194 970 человек, 3730 танков и сотен единиц военной техники.