Окупанти за добу завдали по Україні 20 ракетних та 30 авіаційних ударів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Російські окупанти протягом цієї доби завдали 20 ракетних та 30 авіаційних ударів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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Крім того, противник здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
За даними Генштабу, для завдання ракетних ударів ворог використав 17 крилатих ракет повітряного базування, 15 з яких було знищено нашими захисниками, та ще 3 ракети С-300 по Краматорську і Костянтинівці. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 194 970 осіб, 3730 танків та сотень одиниць військової техніки.