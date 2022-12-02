Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район: под огнем оказались две общины

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“Россияне не дают покоя Никопольский район. Всю ночь били по району из тяжелой артиллерии. Держали под прицелом сам Никополь и Марганецкую общину. Выпустили по ним почти 40 снарядов”, — говорится в сообщении.

Как отметил Резниченко, люди уцелели. Масштабы разрушений выясняются.

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В ночь на 2 декабря, около 4 часов ночи, российские оккупационные войска обстреляли Запорожье, в результате чего начался пожар в здании инфраструктурного объекта.