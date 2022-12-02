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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Окупанти вночі обстріляли Нікопольщину: під вогнем опинилися дві громади

Окупанти вночі обстріляли Нікопольщину: під вогнем опинилися дві громади

Київ • УНН

 • 659862 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про обстріли в Нікопольському районі. Окупаційна армія обстріляла дві громади району, пише УНН.

Цитата

“Росіяни не дають спокою Нікопольщині. Усю ніч били по району з важкої артилерії. Тримали під прицілом сам Нікополь та Марганецьку громаду. Випустили по них майже 40 снарядів”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначив Резніченко, люди вціліли. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

Додамо

У ніч проти 2 грудня, близько 4-тої години ночі, російські окупаційні війська обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого почалася пожежа в будівлі інфраструктурного об’єкту.

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