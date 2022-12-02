Окупанти вночі обстріляли Нікопольщину: під вогнем опинилися дві громади

Цитата

“Росіяни не дають спокою Нікопольщині. Усю ніч били по району з важкої артилерії. Тримали під прицілом сам Нікополь та Марганецьку громаду. Випустили по них майже 40 снарядів”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначив Резніченко, люди вціліли. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

Додамо

У ніч проти 2 грудня, близько 4-тої години ночі, російські окупаційні війська обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого почалася пожежа в будівлі інфраструктурного об’єкту.