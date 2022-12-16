Оккупанты выискивают слабые места для прорыва на Бахмутском и Авдеевском направлениях - Генштаб

Детали

Генштаб отмечает, что на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает штурмовые действия на наши позиции, пытаясь найти слабые места в линии обороны для прорыва.

Враг обстреливал районы более двадцати населенных пунктов: Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Часов Яр, Дружба, Железное, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 97 270 человек, 2980 танков и сотен единиц военной техники