Оккупанты выискивают слабые места для прорыва на Бахмутском и Авдеевском направлениях - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Россияне выискивают слабые места в обороне наших воинов на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщает Генеральный Штаб Вооруженных Сил, передает УНН.
Детали
Генштаб отмечает, что на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает штурмовые действия на наши позиции, пытаясь найти слабые места в линии обороны для прорыва.
Враг обстреливал районы более двадцати населенных пунктов: Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Часов Яр, Дружба, Железное, Марьинка и Первомайское Донецкой области.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 97 270 человек, 2980 танков и сотен единиц военной техники