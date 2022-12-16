Окупанти вишукують слабкі місця для прориву на Бахмутськомк та Авдіївському напрямках - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Росіяни вишукують слабкі місця в обороні наших воїнів на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це інформує Генеральний Штаб Збройних Сил, передає УНН.
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Генштаб наголошує, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує штурмові дії на наші позиції, намагаючись знайти слабкі місця в лінії оборони для прориву.
Ворог обстрілював райони понад двадцять населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Часів Яр, Дружба, Залізне, Мар’їнка та Первомайське Донецької області.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 97 270 осіб, 2980 танків та сотень одиниць військової техніки