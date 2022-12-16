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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 16668 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Окупанти вишукують слабкі місця для прориву на Бахмутськомк та Авдіївському напрямках - Генштаб

Окупанти вишукують слабкі місця для прориву на Бахмутськомк та Авдіївському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 569268 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Росіяни вишукують слабкі місця в обороні наших воїнів на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це інформує Генеральний Штаб Збройних Сил, передає УНН.

Деталі

Генштаб наголошує, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує штурмові дії на наші позиції, намагаючись знайти слабкі місця в лінії оборони для прориву.

Ворог обстрілював райони понад двадцять населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Часів Яр, Дружба, Залізне, Мар’їнка та Первомайське Донецької області.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 97 270 осіб, 2980 танків та сотень одиниць військової техніки

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