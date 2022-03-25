Оккупанты восстанавливают боеспособность для обеспечения готовности наступательных действий - Генштаб

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"В течение текущих суток враг продолжал осуществлять перегруппировки войск с целью наращивания ударных группировок для возобновления наступательных действий",- говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на отдельных направлениях противник пытается вести штурмовые действия, не оставляет попыток нанесения огневого поражения отдельным подразделениям Вооруженных Сил Украины. Успеха не имеет.

"Враг осуществляет мероприятия по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью обеспечения готовности наступательных действий. Группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию в определенных районах, проводит стабилизационную операцию, выполняет задачи территориальной обороны", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в срочном порядке российские оккупанты принимают меры для восстановления боеспособности воинских частей воздушно-десантных войск, которые понесли критические потери как в живой силе, так и в боевой технике.