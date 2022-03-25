Окупанти відновлюють боєздатність для забезпечення готовності наступальних дій - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Російські окупанти здійснюють заходи щодо відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою забезпечення готовності наступальних дій. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Протягом поточної доби ворог продовжував здійснювати перегрупування військ з метою нарощування ударних угруповань для відновлення наступальних дій",- йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на окремих напрямках противник намагається вести штурмові дії, не полишає спроб нанесення вогневого ураження окремим підрозділам Збройних Сил України. Успіху не має.
"Ворог здійснює заходи щодо відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою забезпечення готовності наступальних дій. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у визначених районах, проводить стабілізаційну операцію, виконує завдання територіальної оборони", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що в терміновому порядку російські окупанти вживають заходів для відновлення боєздатності військових частин повітряно-десантних військ, що зазнали критичних втрат як в живій силі, так і в бойовій техніці.