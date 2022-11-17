Оккупанты убили в Украине еще 5 гражданских - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. За среду, 16 ноября, стало известно еще о 5 гражданских, погибших в Украине в результате полномасштабного вторжения россии. Ранения получили еще 9 человек. Такие данные областных военных администраций опубликовал в Telegram заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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«Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии рф за 16.11.2022 (по состоянию на 09:00 17.11.2022): погибли - 5 человек, получили ранения - 9», - говорится в сообщении.
Детали
По словам Тимошенко, ситуация в Украине такова:
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- Днепропетровская область – 1 раненый;
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- Донецкая область – 1 погибший (убит ранее), 4 раненых;
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- Запорожская область – 4 погибших;
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- Одесская область – 1 раненый;
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- Харьковская область – 3 раненых.
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Дополнение
В результате полномасштабного вторжения российские войска ранили в Украине по меньшей мере 835 детей, убили – 431.