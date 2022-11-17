Оккупанты убили в Украине еще 5 гражданских - ОП

Цитата

«Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии рф за 16.11.2022 (по состоянию на 09:00 17.11.2022): погибли - 5 человек, получили ранения - 9», - говорится в сообщении.

Детали

По словам Тимошенко, ситуация в Украине такова:



Днепропетровская область – 1 раненый;



Донецкая область – 1 погибший (убит ранее), 4 раненых;



Запорожская область – 4 погибших;



Одесская область – 1 раненый;



Харьковская область – 3 раненых.



Дополнение

В результате полномасштабного вторжения российские войска ранили в Украине по меньшей мере 835 детей, убили – 431.