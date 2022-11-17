Окупанти вбили в Україні ще 5 цивільних - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. За середу, 16 листопада, стало відомо про ще 5 цивільних, які загинули в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення росії. Поранення дістали ще 9 людей. Такі дані обласних військових адміністрацій опублікував у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає УНН.
Цитата
«Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 16.11.2022 (станом на 09:00 17.11.2022): загинули – 5 осіб, отримали поранення - 9», - ідеться у повідомленні.
Деталі
За словами Тимошенка, ситуація в Україні така:
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- Дніпропетровська область - 1 поранений;
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- Донецька область - 1 загиблий (вбито раніше), 4 поранених;
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- Запорізька область - 4 загиблих;
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- Одеська область - 1 поранений;
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- Харківська область - 3 поранених.
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Доповнення
Внаслідок повномасштабного вторгнення російські війська поранили в Україні щонайменше 835 дітей, вбили – 431.