Окупанти вбили в Україні ще 5 цивільних - ОП

Цитата

«Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 16.11.2022 (станом на 09:00 17.11.2022): загинули – 5 осіб, отримали поранення - 9», - ідеться у повідомленні.

Деталі

За словами Тимошенка, ситуація в Україні така:



Дніпропетровська область - 1 поранений;



Донецька область - 1 загиблий (вбито раніше), 4 поранених;



Запорізька область - 4 загиблих;



Одеська область - 1 поранений;



Харківська область - 3 поранених.



Доповнення

Внаслідок повномасштабного вторгнення російські війська поранили в Україні щонайменше 835 дітей, вбили – 431.