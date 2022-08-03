Оккупанты создают ударную группировку на Криворожском направлении - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Российские захватчики приступили к созданию ударной группировки на Криворожском направлении. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"Ситуация в операционной зоне на юге сложная и напряженная. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Начал создание ударной группировки на Криворожском направлении. Вполне вероятна и подготовка вражеского контрнаступления с дальнейшими планами выхода на административную границу Херсонской области", - говорится в сообщении.
Напомним
ВСУ уничтожили 20 российских захватчиков, 2 танка Т-72 врага, и гаубицу "Мста-Б".