Окупанти створюють ударне угруповання на Криворізькому напрямку - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Російські загарбники розпочали створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
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"Ситуація в операційній зоні на півдні складна та напружена. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Розпочав створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку. Цілком імовірна і підготовка ворожого контрнаступу із подальшими планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
ЗСУ знищили 20 російських загарбників, 2 танки Т-72 ворога, та гаубицю "Мста-Б".