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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти створюють ударне угруповання на Криворізькому напрямку - ОК "Південь"

Окупанти створюють ударне угруповання на Криворізькому напрямку - ОК "Південь"

Київ • УНН

 • 123450 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Російські загарбники розпочали створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.

Цитата

"Ситуація в операційній зоні на півдні складна та напружена. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Розпочав створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку. Цілком імовірна і підготовка ворожого контрнаступу із подальшими планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

ЗСУ знищили 20 російських загарбників, 2 танки Т-72 ворога, та гаубицю "Мста-Б".

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