Оккупанты повредили в Украине 135 объектов культурного наследия
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Российские оккупанты повредили в Украине 135 объектов культурного наследия, среди них 23 памятника национального значения. Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, информирует УНН.
Детали
По состоянию на 30 июля в Украине зафиксировано 450 эпизодов военных преступлений против объектов культурного наследия.
"В результате обстрелов оккупантов потерпели разрушений и повреждений уже 135 объектов культурного наследия. В частности, это 23 памятника национального значения, 105 памятников местного значения, 108 объектов ценной исторической застройки и 7 только что обнаруженных объектов культурного наследия", – говорится в сообщении.
Как отметили, проверяют еще около 50 эпизодов.
Добавим
На прошлой неделе в результате удара российских оккупантов по Чугуеву Харьковской области был разрушен местный дом культуры. Под завалами погибли по меньшей мере три человека.
За пять месяцев войны рашисты разрушили или повредили 51 дом (центр) культуры в 10 областях Украины.
Напомним
В Министерстве культуры и информационной политики Украины сообщили, что работают над созданием онлайн-реестра культурного наследия и музейных фондов. Он должен помочь вернуть экспонаты, которые украли российские оккупанты.