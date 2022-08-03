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Окупанти пошкодили в Україні 135 об’єктів культурної спадщини

Окупанти пошкодили в Україні 135 об’єктів культурної спадщини

Київ • УНН

 • 92017 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Російські окупанти пошкодили в Україні 135 об’єктів культурної спадщини, серед них 23 пам’ятки національного значення. Про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, інформує УНН.

Деталі

Станом на 30 липня в Україні зафіксовано 450 епізодів воєнних злочинів проти об’єктів культурної спадщини.

"Внаслідок обстрілів окупантів зазнали руйнацій і пошкоджень вже 135 об’єктів культурної спадщини. Зокрема, це 23 пам’ятки національного значення, 105 пам’яток місцевого значення, 108 об’єктів цінної історичної забудови та 7 щойновиявлених об’єктів культурної спадщини", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, перевіряють ще приблизно 50 епізодів.

Додамо

Минулого тижня внаслідок удару російських окупантів по Чугуєву Харківської області було зруйновано місцевий будинок культури. Під завалами загинуло щонайменше троє людей.

За п'ять місяців війни рашисти зруйнували або пошкодили 51 будинок (центр) культури у 10 областях України.

     

Нагадаємо

У Міністерстві культури та інформаційної політики України повідомили, що працюють над створенням онлайн-реєстру культурної спадщини та музейних фондів. Він має допомогти повернути експонати, які вкрали російські окупанти.

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