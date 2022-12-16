Оккупанты обстреляли пять общин Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Российские оккупанты нанесли по пограничье Сумской области 79 ударов. Под обстрелами были Белопольская, Эсманская, Николаевская, Середино-Будская и Хотинская общины. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
Российские военные четыре раза обстреляли Середино-Будскую общину. 16 мин взорвались на пограничье. Также было 20 прилетов из гранатометов.
По Николаевской пограничной общине россияне били из артиллерии. Было 4 прилета.
Хотинская община: враг открывал минометный огонь (31 прилет). Также с беспилотника оккупанты сбросили 2 взрывчатки.
Белопольское общество: 3 мины разорвались на пограничье.
По Эсманьской общине враг ударил из минометов. Было 3 прилета.
Обошлось без жертв.
Напомним
Во время массированной вражеской атаки по Украине российские оккупанты 40 раз ударили по пограничье Сумской области.