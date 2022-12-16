Окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Російські окупанти завдали по прикордонню Сумської області 79 ударів. Під обстрілами були Білопільська, Есманська, Миколаївська, Середино-Будська та Хотінська громади. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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Російські військові чотири рази обстріляли Середино-Будську громаду. 16 мін зірвалися на прикордонні. Також було 20 прильотів із гранатометів.
По Миколаївській прикордонній громаді росіяни били із артилерії. Було 4 прильоти.
Хотінська громада: ворог відкривав мінометний вогонь (31 прильот). Також із безпілотника окупанти скинули 2 вибухівки.
Білопільська громада: 3 міни розірвалися на прикордонні.
По Есманьській громаді ворог ударив із мінометів. Було 3 прильоти.
Обійшлося без жертв.
Нагадаємо
Під час масованої ворожої атаки по Україні російські окупанти 40 разів вдарили по прикордонню Сумщини.