Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины пять раз: прогремело 34 взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В течение воскресенья россияне совершили пять обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 34 взрыва. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Краснопольская, Великописаревская, Османская общины.
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- Османская община: русские били из артиллерии (7 взрывов).
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- Великописаревская община: осуществлены авиационные обстрелы с вертолета НАР (17 взрывов) и обстрел из СПГ (6 взрывов).
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- Краснопольская община: 4 мины сбросил враг на территорию общины.
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Напомним
В субботу россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 54 взрыва.