Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини п’ять разів: пролунало 34 вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Протягом неділі росіяни здійснили п’ять обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 34 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Есманська громади.
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- Есманська громада: росіяни били з артилерії (7 вибухів).
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- Великописарівська громада: здійснено авіаційні обстріли з гелікоптера НАР (17 вибухів) та обстріл з СПГ (6 вибухів).
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- Краснопільська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.
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Нагадаємо
Протягом суботи росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 54 вибухи.