Оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии

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"Первая ночь нового года была напряженной. Россияне атаковали область ракетами, дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. Наши защитники неба с воздушного командования “Восток” не дали врагу шансов. Уничтожили все четыре воздушные цели противника: отминусовали ракету Х-59МК2 и три дрона-камикадзе, которые шли разрушать нашу энергетическую инфраструктуру. "Шахеды" сбили в Днепровском и Каменском районах, ракету - на подходе к Днепру", - отметил Резниченко.

Детали

Он сообщил, что в Камянском районе обломки сбитого баражирующего боеприпаса упали на частное предприятие. Произошло возгорание. Пожар пожарные уже потушили.

Никопольский район россияне обстреляли из тяжелой артиллерии. Четыре раза ударили по Никополю и Марганцу. В города прилетели более 20 вражеских снарядов. Повреждена база отдыха. Детали атак еще уточняются.

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"Повсюду обошлось без пострадавших. В других районах ночь с тревогами, и без чрезвычайных ситуаций. И сейчас спокойно", - подчеркнул председатель ОВА.

Напомним

В новогоднюю ночь оккупанты дважды обстреляли Никопольщину, ранили 48-летнюю женщину.