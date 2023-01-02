Окупанти обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Нікопольський район окупанти обстріляли з важкої артилерії. Чотири рази ударили по Нікополю та Марганцю. У міста прилетіли понад 20 ворожих снарядів. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"Перша ніч нового року була напруженою. Росіяни атакували область ракетами, дронами-камікадзе та важкою артилерією. Наші оборонці неба з повітряного командування “Схід” не дали ворогу шансів. Знищили усі чотири повітряні цілі противника. Відмінусували ракету Х-59МК2 та три дрони-камікадзе, які йшли руйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. “Шахеди” збили у Дніпровському та Кам’янському районах, ракету — на підході до Дніпра", - зазначив Резніченко.
Деталі
Він повідомив, що у Кам’янському районі уламки збитого баражуючого боєприпасу впали на приватне підприємство. Сталося займання. Пожежу вогнеборці уже загасили.
Нікопольський район росіяни обстріляли з важкої артилерії. Чотири рази ударили по Нікополю та Марганцю. У міста прилетіли понад 20 ворожих снарядів. Пошкоджена база відпочинку. Деталі атак ще уточнюються.
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"Всюди минулося без постраждалих. В інших районах ніч з тривогами, та без надзвичайних ситуацій. І зараз спокійно", - наголосив голова ОВА.
Нагадаємо
У новорічну ніч окупанти двічі обстріляли Нікопольщину, поранили 48-річну жінку.