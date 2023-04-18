Оккупанты обстреляли четыре района Харьковской области, Волчанск попал под массированный огонь

Детали

Отмечается, что в Волчанске, который враг массированно обстреливал 17 апреля, разрушены 8 частных жилых домов, произошли пожары. В пгт Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрелов повреждены по меньшей мере 4 жилых дома.

Оккупанты также обстреляли из РСЗО Петропавловку Чугуевского района, где повреждены 2 жилых дома и хозяйственное сооружение. В Зеленой Гае Изюмского района в результате обстрела из РСЗО поврежден объект инфраструктуры, хозяйственное сооружение и жилой дом.

Как сообщил Синегубов, пострадавших нет.

Кроме того, он отметил, что в области продолжается гуманитарное разминирование. За сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали 19,3 га территории и обезвредили 154 взрывоопасных предмета.

Напомним

В течение воскресенья, 16 апреля, четыре района Харьковской области были под огнем российских оккупантов, повреждения получили более 10 жилых домов.