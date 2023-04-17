На Харківщині ворог вдарив по чотирьох районах, дісталося житловим будинкам
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Чотири райони Харківської області минулої доби були під вогнем російських окупантів, є пошкодження понад 10 житлових будинків, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"У Великдень ворог продовжував обстрілювати мирне населення прикордонних та прифронтових міст і сіл Харківщини", - зазначив Синєгубов.
З його слів, під вогнем ворога перебували населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів:
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- Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків, сталися пожежі.
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- У селі Курилівка Куп'янського району внаслідок мінометних обстрілів пошкоджено приватне домоволодіння.
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- Приватний житловий будинок також зазнав руйнувань через обстріл села Першотравневе Ізюмського району.
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"На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив голова ОВА.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби російські окупанти завдали 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка Миколаївської області; а також 42 авіаційних удари. Ворог здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.