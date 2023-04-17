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В Харьковской области враг ударил по четырем районам, досталось жилым домам

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Четыре района Харьковской области за прошедшие сутки были под огнем российских оккупантов, есть повреждения более 10 жилых домов, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В Пасху враг продолжал обстреливать мирное население приграничных и прифронтовых городов и сел Харьковской области", - отметил Синегубов.

По его словам, под огнем врага находились населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов:

  • В результате обстрелов Волчанска Чугуевского района повреждены по меньшей мере 11 частных жилых домов, произошли пожары.
  • В селе Куриловка Купянского района в результате минометных обстрелов повреждено частное домовладение.
  • Частный жилой дом также подвергся разрушениям из-за обстрела села Первомайское Изюмского района.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил глава ОВА.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 25 ракетных ударов из ЗРК С-300 по мирным городам Запорожье, Камышеваха Запорожской области и Снигиревка Николаевской области; а также 42 авиационных удара. Враг совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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