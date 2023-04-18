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Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, Вовчанськ потрапив під масований вогонь

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, Вовчанськ потрапив під масований вогонь

Київ • УНН

 • 725886 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківської області. У Вовчанську, Козачій Лопані, Зеленому Гаю та Петропавлівці через обстріли пошкоджені житлові будинки, постраждалих немає. Про це інформує УНН, посилаючись на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Деталі

Зазначається, що у Вовчанську, який ворог масовано обстрілював протягом 17 квітня, зруйновано 8 приватних житлових будинків, сталися пожежі. У смт Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки.

Окупанти також обстріляли з РСЗВ Петропавлівку Чугуївського району, де пошкоджено 2 житлових будинки та господарчу споруду. У Зеленому Гаю Ізюмського району унаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено об'єкт інфраструктури, господарчу споруду та житловий будинок.

Як повідомив Синєгубов, постраждалих немає.

Окрім цього, він зазначив, що в області триває гуманітарне розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 19,3 га території та знешкодили 154 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо

Протягом неділі, 16 квітня, чотири райони Харківської області були під вогнем російських окупантів, пошкоджень зазнали понад 10 житлових будинків.

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