Оккупанты на юге дронами-камикадзе типа "Ланцет" атаковали украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Оперативное командование “Юг” сообщило, что российская оккупационная армия на юге дронами-камикадзе типа “Ланцет” атаковала украинские позиции, передает УНН.
Цитата
«Прочность наших позиций враг пытается испытывать ударами беспилотными камикадзе типа «ланцет» по нашим позициям в Береславском районе. А тыловые районы с мирным населением стремится держать в страхе из-за постоянных обстрелов», - говорится в сообщении.
В командовании добавили, что новоалександровку враг обстреливал с левого берега системой «Град». Разрушен один частный дом и повреждены еще несколько частных домов. Без человеческих утрат.
Напомним
Администрация президента США Джо Байдена отказалась предоставлять Украине современные беспилотники Gray Eagle MQ-1C. По их мнению, такая помощь "приведет к эскалации".