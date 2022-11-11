Оккупанты на юге дронами-камикадзе типа "Ланцет" атаковали украинские позиции

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«Прочность наших позиций враг пытается испытывать ударами беспилотными камикадзе типа «ланцет» по нашим позициям в Береславском районе. А тыловые районы с мирным населением стремится держать в страхе из-за постоянных обстрелов», - говорится в сообщении.

В командовании добавили, что новоалександровку враг обстреливал с левого берега системой «Град». Разрушен один частный дом и повреждены еще несколько частных домов. Без человеческих утрат.

Напомним

Администрация президента США Джо Байдена отказалась предоставлять Украине современные беспилотники Gray Eagle MQ-1C. По их мнению, такая помощь "приведет к эскалации".