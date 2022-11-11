Окупанти на півдні дронами-камікадзе типу “Ланцет” атакували українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Оперативне командування “Південь” повідомило, що російська окупаційна армія на півдні дронами-камікадзе типу “Ланцет” атакувала українські позиції, передає УНН.
Цитата
«Міцність наших позицій ворог намагається випробовувати ударами безпілотними камікадзе типу «Ланцет» по наших позиціях в Бериславському районі. А тилові райони з мирним населенням прагне тримати в страху через постійні обстріли», - йдеться у повідомленні.
В командуванні додали, що Новоолександрівку ворог обстрілював з лівого берега системою «Град». Зруйновано один приватний будинок та пошкоджено ще кілька приватних обійсть. Без людських втрат.
Нагадаємо
Адміністрація президента США Джо Байдена відмовилася надавати Україні сучасні безпілотники Gray Eagle MQ-1C. На їхню думку, така допомога "призведе до ескалації".