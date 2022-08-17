Оккупанты хотят назначить мэра краснодара “руководителем" оккупированной части Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Оккупационная власть намерена назначить действующего мэра краснодара андрея алексеенко "руководителем" неподконтрольной Украине части Харьковской области. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники, передает УНН.
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алексеенко является мэром краснодара с ноября 2021 года. Ранее он занимал должность первого вице-губернатора краснодарского края рф. РосСМИ также пишут, что о “возглавлении” алексеенко неподконтрольной Украине части Харьковской области стало известно в конце июля. Мэр российского краснодара ранее сообщал о своем визите в Харьковскую область.
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Оккупанты не прекращают обстреливать Харьковскую область. В частности, россияне с ночи усилили удары по Харькову и области, утром выпустили более 5 ракет.