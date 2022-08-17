Оккупанты хотят назначить мэра краснодара “руководителем" оккупированной части Харьковской области

Детали

алексеенко является мэром краснодара с ноября 2021 года. Ранее он занимал должность первого вице-губернатора краснодарского края рф. РосСМИ также пишут, что о “возглавлении” алексеенко неподконтрольной Украине части Харьковской области стало известно в конце июля. Мэр российского краснодара ранее сообщал о своем визите в Харьковскую область.

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Оккупанты не прекращают обстреливать Харьковскую область. В частности, россияне с ночи усилили удары по Харькову и области, утром выпустили более 5 ракет.