Окупанти хочуть призначити мера краснодара "керівником" окупованої частини Харківщини

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олексієнко є мером краснодара з листопада 2021 року. Раніше він обіймав посаду першого віце-губернатора краснодарського краю рф. РосЗМІ також пишуть, що про “очолення” олексієнком непідконтрольної Україні частини Харківської області стало відомо наприкінці липня. Мер російського краснодара раніше повідомляв про свій візит до Харківщини.

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Окупанти не припиняють обстрілювати Харківську область. Зокрема, росіяни з ночі посилили удари по Харкову та області, вранці випустили понад 5 ракет.