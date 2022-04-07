Оккупанты готовы калечить себя, чтобы не воевать в Украине: очередной перехваченный разговор

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"Чтобы вырваться из войны в Украине, российские оккупанты готовы себя калечить. Для большинства из них эта "спецоперация" превратилась в ад и единственное, о чем мечтают захватчики - остаться в живых", — отметили в СБУ.

Детали

Солдат российской армии говорит матери по телефону: "У меня такие мысли, что если пустят на второй круг, я себя просто по ноге, чтобы она распухла, и я ходить не мог. Все, идите нафиг".

Женщина раздражена тем, что минобороны рф не выполнило ни одного из условий контракта. Поэтому призывает своего "героя" разорвать соглашение сразу после возвращения из Украины. Но ведь не факт, что он вернется, отметили в СБУ.

Возмущена она и тем, что ее чадо так долго находится в опасности: "40 дней под обстрелами не выдерживают даже здоровые мужики".

Но у ее сына простое объяснение: "Им пофиг. Они - уроды. путин - г*ндон конченный. Я его ненавижу. И шойгу".

"Как сказал классик, каждый народ имеет власть, которую заслуживает. А за развязанную войну в Украине будет наказан каждый виновный!" — добавили в СБУ.

Напомним

Приверженцы "русского мира", живущие на временно захваченных территориях, в шоке от российских "освободителей".