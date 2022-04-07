Окупанти готові калічити себе, щоб не воювати в Україні: чергова перехоплена розмова
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Російські окупанти готові калічити себе, щоб не воювати в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на телефонну розмову, яку перехопила СБУ.
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"Аби вирватись з війни в Україні, російські окупанти готові себе калічити. Для більшості з них ця "спецоперація" перетворилася на пекло і єдине, про що мріють загарбники – залишитися в живих", — зазначили в СБУ.
Деталі
Солдат російської армії каже мамі по телефону: "У меня такие мысли, что если пустят на второй круг, я себе просто по ноге, чтобы она распухла, и я ходить не мог. Все, идите нафиг".
Жінка роздратована тим, що міноборони рф не виконало жодної з умов контракту. Тож закликає свого "героя" розірвати угоду одразу після повернення з України. Але ж не факт, що він повернеться, зазначили в СБУ.
Обурена вона й тим, що її чадо так довго перебуває у небезпеці: "40 дней под обстрелами не выдерживают даже здоровые мужики".
Але в її сина просте пояснення: "Им пофиг. Они – уроды. путин – г*ндон конченный. Я его ненавижу. И шойгу".
"Як сказав класик, кожен народ має владу, на яку заслуговує. А за розв’язану війну в Україні буде покараний кожен винний!" — додали в СБУ.
Нагадаємо
Прихильники "русского мира", які живуть на тимчасово захоплених територіях, в шоці від російських "асвабадітєлей".