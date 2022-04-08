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Оккупанты готовят предсмертные просьбы: СБУ перехватила разговор

Киев • УНН

 • 1046094 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Российские оккупанты понимают, что проигрывают Вооруженным силам Украины, поэтому готовят предсмертные просьбы своим близким. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Оккупанты готовят предсмертные просьбы: СБУ перехватила разговор

Детали

"Оккупанты, которые почувствовали силу ВСУ, готовят предсмертные просьбы своим близким. И знаете, чего они больше всего хотят? — Чтобы их сыновья никогда в жизни не шли в российскую армию", — отметили в СБУ.

Служба безопасности Украины перехватила разговор рашиста с женой.

- Как малой себя ведет?
- Да, ниче… Бабушке сказал, что ему 6 лет и он сам все решает.
- Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.
- Как так сделать?
- Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Как его начнут призывать, так мамку проси, пускай дядю Гену подключает. Скажи, пускай все сделает, чтобы его в армию не забрали! Это будет мое последнее, чего я хочу.

Оккупант говорит, что из его роты осталось 10 человек, но командование не хочет их выводить из Украины. Он понимает, что их просто "положат": "У нас два пути: либо 200-ым, либо 300-ым вернуться домой. Все...".

Напомним 

Российские оккупанты готовы калечить себя, чтобы не воевать в Украине.

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