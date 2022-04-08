Окупанти готують передсмертні прохання: СБУ перехопила розмову
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Російські окупанти розуміють, що програють Збройним силам України, тому готують передсмертні прохання своїм близьким. Про це повідомляє УНН із посиланням на СБУ.
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"Окупанти, які відчули силу ЗСУ, готують передсмертні прохання своїм близьким. І знаєте, чого вони найбільше хочуть? — Щоб їхні сини ніколи в житті не йшли в російську армію", — зазначили в СБУ.
Служба безпеки України перехопила розмову рашиста із дружиною.
- Как малой себя ведет?
- Да, ниче… Бабушке сказал, что ему 6 лет и он сам все решает.
- Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.
- Как так сделать?
- Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Как его начнут призывать, так мамку проси, пускай дядю Гену подключает. Скажи, пускай все сделает, чтобы его в армию не забрали! Это будет мое последнее, чего я хочу.
Окупант говорить, що з його роти залишилося 10 осіб, але командування не хоче їх виводити з України. Він розуміє, що їх просто "покладуть": "У нас два пути: либо 200-ым, либо 300-ым вернуться домой. Все...".
Нагадаємо
Російські окупанти готові калічити себе, щоб не воювати в Україні.