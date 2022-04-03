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Оккупанты формируют дополнительные подразделения для участия в войне в Украине – Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 91653 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Российские оккупанты проводят подготовку личного состава и техники для формирования дополнительных подразделений для участия в боевых действиях на территории Украины. Об этом УНН информирует со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Оккупанты формируют дополнительные подразделения для участия в войне в Украине – Генштаб ВСУ

Детали

Основные усилия противника сосредоточены на подготовке к возобновлению наступательных действий, установлении контроля на территориях Донецкой и Луганской областей.

На Волынском направлении обстановка не изменилась. 

На Полесском направлении противник завершил отвод отдельных подразделений Восточного военного округа на территорию республики беларусь, с последующим опрокидыванием указанных подразделений на территорию российской федерации.

На освобожденной территории Киевской области, в районах населенных пунктов Большая Дымерка, Скибин и Гоголей, подразделениями сил обороны осуществляется зачистка территории от минно-взрывных устройств, установленных российскими оккупантами.

На Северском направлении враг завершил отвод подразделений Центрального военного округа на территорию российской федерации.

В районе города Сумы продолжается отход оккупационных войск.

На освобожденных территориях остаются малочисленные группы военнослужащих вооруженных сил российской федерации, которые прячутся или пытаются самостоятельно пересечь государственную границу Украины.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают блокировать город Харьков. Основные усилия врага сосредоточиваются на продолжении наступательных действий в направлении города Изюм. С целью выявления слабых мест в оборонительных позициях наших войск противник продолжает ведение разведки.

На Донецком направлении враг продолжает обстрелы населенных пунктов и позиций украинских войск и ведения штурмовых действий на большинстве направлений. Успеха не имел, осуществляет перегруппировку.

На Южнобугском направлении продолжается бой за населенный пункт Александровка.

Добавим

Российские оккупанты с начала вторжения в Украину потеряли уже примерно 18 тысяч человек, 644 танков, 143 самолетов, 325 артиллерийских систем и сотни единиц другой военной техники.

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