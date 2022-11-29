Оккупанты атаковали Днепр четырьмя ракетами
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Российские оккупанты атаковали Днепр четырьмя ракетами. Без погибших и раненых. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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“Ночь была громкой в Днепре и Никопольщине... По уточненной информации, россияне атаковали Днепр четырьмя ракетами. Серьезные разрушения и пожар, который пожарные уже потушили. Прошло без погибших и раненых”, — отметил председатель ОВА.
Детали
Никопольский район российские оккупанты обстреляли из “Ураганов” и тяжелой артиллерии. Во вражеский прицел попала Красногригорьевская община.
Люди не пострадали.
Ранее
В Днепре прогремели мощные взрывы. Об этом сообщили Telegram-каналы и СМИ. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей находиться в укрытии или соблюдать правила двух стен, не стоять у окон, а также не комментировать ничего в социальных сетях.
Позже Лукашук отметил, что на месте работают соответствующие службы.